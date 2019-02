21 Febbraio 2019 18:02

La “via dei borghi 2019” si svela sabato al palazzo della Cultura di Reggio Calabria. Il progetto articolato su più tappe, mira a sensibilizzare sul tema della destagionalizzazione delle presenze attraverso una fruizione del territorio con approccio ecocompatibile

La via dei borghi è un progetto nato nel 2018 dalla sinergia tra le associazioni Kalabria Experience e Il Giardino di Morgana. Dopo il primo anno nel quale le otto tappe del programma proposto si erano concentrare nella fascia pedemontana dell’ Aspromonte orientale, quest’ anno Il progetto si prefigge di crescere puntando anche sulla fascia tirrenica della Città Metropolitana reggina e su ulteriori tre borghi appartenenti rispettivamente due alla provincia di Cosenza ed uno a quella Catanzarese. Il programma del 2019 si articola in un calendario di sei escursioni suddivise in due gruppi intervallati dal periodo estivo e finalizzato a permettere una fruizione dei borghi in periodi di scarsa affluenza turistica. Il progetto articolato su più tappe, mira a sensibilizzare sul tema della destagionalizzazione delle presenze attraverso una fruizione del territorio con approccio ecocompatibile. Il turismo lento e la comprensione dei luoghi permetteranno una maggiore conoscenza nel territorio di residenza (nel caso di residenti) o di destinazione (nel caso di non residenti) nei fruitori del progetto, che indirettamente diverranno ambasciatori del territorio visitato attraverso varie forme, come ad esempio la condivisione social di riproduzioni fotografiche e video dei posti visitati che verrà opportunamente incentivata dagli organizzatori. Altra finalità qualificante del progetto è lo stimolo di sinergie tra le varie associazioni ed enti variamente denominati, che da tempo operano sul territorio al fine di sviluppare una rete di competenze e conoscenze utile allo sviluppo economico e sociale del territorio stesso con una prospettiva che quest’anno diventa regionale.

Sabato 23 alle 15.30 presso il Palazzo della Cultura di Reggio Calabria verranno presentati tutti i dettagli delle sei tappe dai due presidenti delle associazioni promotrici Carmine Verduci e Domenico Guarna . La presentazione si svolgerà con l’introduzione di Filippo Quartuccio consigliere delegato alla cultura della Città Metropolitana di Reggio Calabria e di Irene Calabrò assessore alla valorizzazione del patrimonio storico, artistico, archeologico e paesaggistico del Comune di Reggio. Attesi anche gli interventi dei rappresentanti degli enti e delle associazioni coinvolte nelle sei tappe della seconda edizione de La Via dei Borghi.

Valuta questo articolo