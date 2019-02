Messina, via Annibale ancora chiusa. Slittano i lavori, Cacciotto: “Enormi disagi per i residenti”

8 Febbraio 2019 18:32

Slittano ancora i lavori per la riapertura di via Annibale a Messina. Cacciotto: “Residenti esasperati”

Continuano a essere rinviati i lavori per la messa in sicurezza e riapertura di via Annibale a Messina e cresce il malumore dei residenti. “In principio– spiega il consigliere della Terza Circoscrizione Alessandro Cacciotto- doveva essere il 10 dicembre, poi 08 gennaio, dopo 18 gennaio, infine 8 febbraio: ad oggi la strada è ancora chiusa con enormi disagi per i cittadini, residenti in particolare, costretti a compiere dei veri e propri “viaggi della speranza” per poter raggiungere il centro città o altri siti. Una situazione, quella di via Annibale, a dir poco imbarazzante che sta creando molti malumori tra i residenti. E’ inaccettabile il continuo spostamento del giorno di completamento dei lavori e non può essere una giustificazione la condizione meteorologica dal momento che è trascorso così tanto tempo”. Cacciotto sollecita il dirigente ai lavori pubblici affinché si proceda al completamento dei lavori e alla riapertura dell’arteria stradale.

