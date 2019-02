Alberi a Messina, i Verdi difendono Tignino: “Professionista qualificato”

27 Febbraio 2019 19:32

Legambiente. La consigliera nazionale Federazione dei Verdi aggiunge: "La stessa "attenzione" che state dimostrando riguardo l'attuale azione dell' amministrazione De Luca, dove si era nascosta durante i cinque inutili e dannosi anni di "amministrazione" Accorinti? Non ci risultano accessi agli atti riguardo la discarica in aria protetta che "Scialacqua" accolse come progetto, in cambio di cinque milioni di mezzi per la differenziata…ad oggi utilizzati per altro?

Lasciamo perdere al momento il pessimo Crocetta e la sua inqualificabile ed altrettanto inutile e dannosa Giunta, e riprendiamo la questione alberi: dove eravate quando si abbattevano i platani in Viale Europa? Dove eravate quando furono utilizzati cinquantamila euro per certificare la salute degli alberi? E dove eravate quando non furono mai preventivati i fondi per la sostituzione degli alberi abbattuti? Ne risponderete al vostro stesso organismo. Non ci piacciono le tutele di parte…”.