Venezuela, Maduro si rivolge ad Unione Europea e Italia: “non seguite Trump”

4 Febbraio 2019 22:31

Venezuela, Maduro: “Che direi all’Italia? Che direi io all’Europa? Non vi fate trascinare dalle pazzie di Donald Trump”

“Che direi all’Italia? Che direi io all’Europa? Non vi fate trascinare dalle pazzie di Donald Trump. Non vi fate trascinare dalle politiche estremiste e interventiste, che cercano un colpo di stato in Venezuela ordinato e pianificato. Come già si sa, da Washington, dalla Casa Bianca. L’Europa deve mantenere una posizione di equilibrio, di rispetto e di collaborazione, cioè aiutare la pace in Venezuela”. Ecco le parole di Nicolas Maduro in un’intervista esclusiva a Sky Tg24 rilasciata al corrispondente da Caracas.

Valuta questo articolo