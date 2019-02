L’unvs lanciatissima a Treviso

9 Febbraio 2019 19:36

Non tutto, ma di tutto a Treviso con l’UNVS. La sezione dei Veterani dello Sport della città veneta, presieduta da Marino Silvestri, ha infatti allestito per il 2019 un calendario di appuntamenti molto intenso. Aprirà il tema nel mese di marzo la consegna delle benemerenze alla squadra del Rugby Villorba, la passeggiata fotografica “Scorci della Città”, cui seguirà in aprile il Torneo di Tennis UNVS, a maggio il campionato italiano ACI di regolarità classica Auto Moderne e il campionato UNVS regolarità turistica auto storiche e moderne e contemporaneamente il “1° Challenge Veneto UNVS 4° Torneo veterani-Asolo Golf Club”. Quindi a giugno, la partecipazione alla Giornata dello Sport del CONI, alla giornata del Veterano Sportivo Veneto 2019 e alla finale del torneo di calcio junior Marca Trevigiana. Infine, a settembre avrà luogo la tradizionale manifestazione “Pentathlon alla Trevigiana”, cui seguirà la Giornata dello Sport, e il 28 e 29 dello stesso mese il Campionato Nazionale UNVS di Tiro a Segno Accademico in collaborazione con la sezione trevigiana. Poi gran finale di annata con il Torneo di Tennis Fluid Sustem, la premiazione di alcune società benemerite e il premio all’Atleta dell’Anno 2019.

Valuta questo articolo