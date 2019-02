Doppio argento per romano dell’unvs nel Sant’Agata

10 Febbraio 2019 22:00

Nuova brillante prestazione di Luigi Romano. Tesserato per l’UNVS di Catania, Romano ha infatti conquistato ben due secondi posti nelle specialità di pistola automatica e pistola standard in occasione del Trofeo Sant’Agata. Nell’ambito dell’importante e sentita festa patronale infatti, l’amministrazione comunale cittadina ha organizzato un torneo di diverse discipline sportive, tra le quali il tiro a segno, dove Romano ha avuto modo di distinguersi ed essere premiato successivamente per le sue performances nello storico Palazzo Platamone, stracolmo di pubblico.

