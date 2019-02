UniReggio e Istituto superiore “Severi” di Gioia Tauro hanno chiuso l’accordo di Rete che si propone l’obiettivo di studiare i Bronzi di Riace

23 Febbraio 2019 17:24

UniReggio e Istituto superiore Severi hanno chiuso l’accordo di Rete che si propone l’obiettivo di studiare i Bronzi di Riace, come valida opera d’arte e simbolo di Identità reggina, volendo approfondire le conoscenze sul contesto storico culturale di Reggio Calabria nel periodo in cui queste due icone sono state forgiate

UniReggio e Istituto superiore Severi hanno chiuso l’accordo di Rete che si propone l’obiettivo di studiare i Bronzi di Riace, come valida opera d’arte e simbolo di Identità reggina, volendo approfondire le conoscenze sul contesto storico culturale di Reggio Calabria nel periodo in cui queste due icone sono state forgiate. Secondo i punti cardine dell’accordo per la cooperazione didattica, mentre l’Istituto Severi di Gioia Tauro, guidato dal Dirigente scolastico professor Giuseppe Gelardi, viene individuato dall’Ufficio scolastico regionale come vincitore del Bando pubblico per le iniziative progettuali didattiche volte allo sviluppo di un piano triennale delle arti, d’altra parte UniReggio, sostituendo il capofila della rete, viene scelto come Ente che coordina più attori tra loro, portando attenzione sulla forma della bellezza artistica e sulla cultura storica. L’idea-progetto che ha avuto il merito di essere premiata con i finanziamenti da parte dell’USR Calabria traccia e un percorso didattico intitolato “I Bronzi di Riace simboli di identità- Studio e internazionalizzazione dell’icona reggina”. Il programma di vasto respiro induce a costituire una collaborazione di soggetti pubblici e privati con diverse competenze, fino a coinvolgere gli studenti, impegnati in Alternanza scuola lavoro in attività laboratoriali artistiche e informatiche per realizzare elaborati che saranno presentati pubblicamente a fine percorso. “Stiamo dialogando per fare riemergere dal mare dei ricordi i simboli della nostra cultura, presenti anche nel logo di UniReggio : i Bronzi di Riace. Sono la sintesi del binomio arte e bellezza- dichiara il Presidente di UniReggio Paolo Ferrara, con l’orgoglio di aver scelto di inserire come presentazione dell’immagine del Consorzio universitario metropolitano proprio quei due eroi che rappresentano il momento di massimo splendore della Cultura magno greca reggina. “In quel simbolo ci siamo noi di UniReggio- continua il professor Ferrara – ed anche tutta la nostra Città con il suo passato e il suo futuro. Pensiamo che i Bronzi di Riace, come qualunque altra opera d’arte, siano patrimonio

di tutti: come bene che appartiene all’umanità va tutelato e diffuso in tutto il mondo. Siamo davvero felici di diffondere notizia della buona conservazione dell’opera d’arte, grazie a quanto la città di Reggio Calabria e nello specifico la Sovrintendenza ai Beni Archeologici può garantire; al contempo vorremmo suscitare nei giovani il bisogno di studio e di approfondimento per indurre a conoscerli più da vicino, per riuscire anche a presentarli”. Il compito di Capofila nella rete, così passa dall’IIS Severi, la più importante Agenzia culturale della provincia di Reggio, a UniReggio giovane ma solida realtà universitaria che sorge per iniziativa privata e che ha fatto notizia per aver già costruito con UCM United Campus of Malta il Corso di Laurea di Fisioterapia con l’ambizione di preparare le figure professionali sanitarie più richieste in Italia. Le capacità intellettuali e professionali di eccellenza non hanno respiro reggino; anche questa volta lo sguardo di prospettiva internazionale vuole diffondere cultura e abbracciare i campi del sapere che rappresentano i punti di forza della realtà locale. Infatti dopo questo accordo con l’Istituto Severi se ne stanno preparando altri che non tarderanno a fare notizia.

Valuta questo articolo