A Lamezia Terme il workshop di presentazione “Paese Germania”

1 Febbraio 2019 16:15

Incetta di adesioni e partecipazione attiva del sistema imprenditoriale regionale al workshop di presentazione “Paese Germania”svoltosi ieri presso la sede di Unioncamere Calabria a Lamezia Terme e organizzato dalla Camera di Commercio Italo-Tedesca di Monaco, dalla Camera di Commercio Italiana per la Germania di Francoforte e dalla Regione Calabria – Dipartimento Presidenza con il supporto di Unioncamere Calabria. L’iniziativa si colloca nell’ambito dei progetti di internazionalizzazione “Taste of Calabria” e Truly Calabria” realizzati in cooperazione con la Regione Calabria – Dipartimento Presidenza in attuazione degli indirizzi strategici per la promozione internazionale del Sistema Calabria 2017-2020. Tali progetti rientrano nel programma promozionale che la Regione Calabria realizza congiuntamente con le Camere di Commercio Italiane all’estero al fine di rafforzare la capacità del sistema economico regionale di operare in contesti internazionali.

All’avvio del workshop ha portato i saluti istituzionali della Regione Calabria, in rappresentanza del Dipartimento Presidenza – Settore Internazionalizzazione il funzionario Paola ALOEa cui sono seguiti gli interventi di Alessandro Marino, Segretario Generale della Camera di Commercio Italo-Tedesca (ITALCAM),Jutta TOCCAFONDI, Consulente della Camera di Commercio Italo-Tedesca (ITALCAM) e Ilviyya GAFAROVA, Project Manager della Camera di Commercio Italiana per la Germania (ITKAM) che hanno presentato le opportunità commerciali offerte dal mercato tedesco in particolare per le aziende afferenti ai settori agroalimentare e turistico nonché le modalità di approccio più efficaci. Il focus degli interventi tecnici è stato incentrato sulla preparazione propedeutica e necessaria per penetrare ed operare con successo sul mercato tedesco.

Si è trattato di organizzazione della logistica, di normati va vigente per una corretta etichettatura, dell’importanza strategica di fidelizzare il consumatore. L’attività seminariale è stata animata da un costruttivo dibattito con gli imprenditori intervenuti che ha confermato e valorizzato con quesiti pertinenti e di valenza collegiale il taglio operativo dell’incontro. L’occasione è valsa anche ad illustrare il ricco paniere di progettualità, che si dispiegherà nel corso del 2019, rese a favore delle imprese regionali dei settori agroalimentare e turistico e concertate dalle Camere di commercio estere in cooperazione con la Regione Calabria attraverso il braccio operativo di Unioncamere Calabria. La Camera di commercio Italo-Tedesca (ITALCAM) curerà, nello specifico, il progetto “Taste of Calabria” il cui fitto calendario di attività prenderà avvio già a partire dal prossimo mese di marzo con la realizzazione di tre missioni di incoming di buyer tedeschi in Calabria di queste, una sarà dedicata ai tour operator per incontri e visite sul territorio e di una missione di outgoing a Monaco per favorire il matching tra produttori ortofrutticoli ed importatori. Sono, inoltre, programmate due specifiche azioni promozionali, la prima a Stoccarda prevede la realizzazione di un evento di presentazione delle aziende e del territorio regionale nell’ambito della Fiera Slow Food (25- 28 aprile 2019) e l’altra a Monaco finalizzata alla valorizzazione della cucina calabrese presso alcuni ristoranti selezionati. La Camera di Commercio Italiana per la Germania (ITKAM) si occuperà invece del Progetto “Truly Calabria”. In cantiere sono previste anche in questo caso missioni di incoming settoriali di buyers e, per quanto al settore turistico, è previsto il lancio progettuale in occasione di ITB (Berlino: Fiera Internazionale del Turismo) ed un Road show di presentazione (Francoforte, Berlino, Lipsia, Düsseldorf) mentre per il settore Agroalimentare l’azione prevede Masterclass Tematiche (Francoforte, Berlino, Düsseldorf). A margine della seduta plenaria, come da programma, le imprese partecipanti al workshop hanno avuto l’opportunità di usufruire di incontri individuali di assistenza specialistica con i rappresentanti delle Camere di commercio Italiane in Germania per soddisfare richieste informative ed ottenere riscontro a quesiti di specifico interesse.

