Unical: prorogata al 24 febbraio la scadenza per partecipare all’avviso di selezione di studenti, laureati, dottorandi e dottori di ricerca

8 Febbraio 2019 16:06

Prorogato al 24 febbraio 2019 il termine per partecipare al bando di selezione dei partecipanti al II ciclo di UniCaLab, il progetto di formazione e contaminazione dell’Università della Calabria che mira a promuovere l’attitudine imprenditoriale attraverso la contaminazione dei talenti. L’Avviso è rivolto a laureati e studenti delle lauree triennali, magistrali e a ciclo unico, di master universitari di I e II livello, di corsi di perfezionamento, di corsi di dottorato di ricerca delle Università. UniCaLab, oltre a dare la possibilità ai partecipanti di imparare a sviluppare un’idea trasformandola in progetto di impresa, favorisce l’arricchimento del curriculum con attività formative aggiuntive rispetto all’offerta didattica del proprio corso di studio. Il bando selezionerà 100 partecipanti che accederanno, innanzitutto, al programma formativo, denominato Academy, che prevede un incontro a settimana per 4 mesi. A supporto dell’attività formativa sono previsti: seminari con esperti; testimonianze di startup; community project; webinar; giornate di team building al di fuori delle aule universitarie. Dopo l’Academy, le 15 idee progettuali con maggiori potenzialità di sviluppo imprenditoriale accederanno alla fase di Pre-Acceleration, della durata di 3 mesi, che si configura come un percorso basato sul lavoro di gruppo, fortemente orientato a rafforzare il processo di sviluppo dei progetti definiti. E a conclusione della Pre-Acceleration è prevista una competizione basata su una pitch session durante la quale verranno presentate le idee progettuali a una platea di soggetti interni ed esterni (potenziali investitori quali business angel, acceleratori) al fine di premiare 3 gruppi che seguiranno il percorso di accelerazione. Le 3 idee vincitrici riceveranno servizi di incubazione gratuita nello spazio di co-working di TechNest dell’Unical, di mentorship e un budget di 3mila euro da spendere in viaggi e trasferte, pubblicità e divulgazione verso i target, focus group con potenziali clienti, ecc. La domanda di partecipazione deve essere presentata online compilando il Modulo Google raggiungibile all’indirizzo https://goo.gl/forms/zsvY1Q7mfLX629Br2, a cui è possibile accedere esclusivamente autenticandosi con un account Google entro e non oltre le ore 24.00 del 24 febbraio 2019.

Per informazioni è possibile fare riferimento al Liaison Office d’Ateneo all’indirizzo unicalab@unical.it.

