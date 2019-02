Il sindacato Ugl Messina apre ai giovani: tesseramento gratuito dai 18 ai 35 anni. Sciotto :“ Opportunità importante per avvicinare i giovani al Sindacato”

Il sindacato Ugl ha avviato una campagna di tesseramento gratuito per i giovani di eta compresa tra i 18 e 35 anni. L’ iniziativa è stata accolta con entusiasmo anche dal Segretario provinciale dell’ Ugl Messina Antonino Sciotto che concorda pienamente con il pensiero del Segretario Federale Francesco Paolo Capone: “incitiamo le unità territoriali locali del sindacato a valorizzare i giovani affinché raccolgano la fiaccola, si infiammino della nostra fede, e siano pronti e decisi a continuare la nostra fatica anche in rapporto alle evoluzioni del mercato del lavoro“.

Per chi fosse interessato, può rivolgersi alla segreteria operativa di Ugl Messina sita in Via Giuseppe Natoli, 103 o tramite posta elettronica ugl-messina@libero.it o pagina Facebook Ugl Messina.