Messina: domani si potrà vedere gratuitamente il Trittico fiammingo

2 Febbraio 2019 16:24

Messina: domani domenica 3 si potrà vedere gratuitamente il Trittico fiammingo proveniente dalla Galleria palermitana di Palazzo Abatellis nel suo supporto di Carlo Scarpa

L’opera fiamminga da oggi esposta al MuMe, considerata fra i capolavori di Jean Gossaert, detto Mabuse (1478-1532), dagli inizi del diciassettesimo secolo nelle collezioni messinesi di Pietro Lanza di Trabia, barone del Mojo, è infatti incluso nel supporto disegnato da Carlo Scarpa (Venezia, 1906-Sendai, 1978), architetto e museografo fra i più importanti del XX secolo, autore del Progetto, non realizzato, per il Museo nazionale di Messina del 1974/6, in sodalizio professionale con Roberto Calandra, ma anche dell’allestimento a Palazzo Zanca della mostra di Antonello da Messina del ’53 e del restauro di Palazzo Abatellis, nello stesso anno, che rappresenta una svolta nella concezione ottocentesca del museo operando quella fortunata integrazione e “complementarietà” fra gli spazi del “contenitore” e le opere o i manufatti “contenuti”

