Travel blogger in visita a Taormina e Siracusa, i tesori di Sicilia raccontati sui social

18 Febbraio 2019 20:00

Un gruppo di blogger di viaggio ha visitato venerdì e sabato il teatro greco di Siracusa, il parco della Neapolis, il museo Paolo Orsi, il castello Maniace e Palazzo Bellomo. Al teatro antico di Taormina hanno incontrato l’assessore regionale dei Beni culturali Sebastiano Tusa

Travel blogger in visita nelle aree archeologiche più suggestive della Sicilia orientale. Grazie all’iniziativa dell’assessorato dei Beni culturali della Regione siciliana in collaborazione con Aditus, concessionario dei servizi aggiuntivi del Parco di Naxos e Taormina e dell’area archeologica di Siracusa, un gruppo di blogger di viaggio ha visitato venerdì e sabato il teatro greco di Siracusa, il parco della Neapolis, il museo Paolo Orsi, il castello Maniace e Palazzo Bellomo. Al teatro antico di Taormina hanno incontrato l’assessore regionale dei Beni culturali Sebastiano Tusa, il sindaco Mario Bolognari e la direttrice del Parco di Naxos, Vera Greco. Dopo la visita al teatro, il gruppo si è spostato al Parco di Naxos dove si è conclusa la due giorni dedicata ai Beni culturali siciliani raccontati alle migliaia di followers dei blogger. “Accogliere il meglio degli esponenti della nuova comunicazione digitale – afferma l’assessore Tusa – è un piacere ma anche un passo indispensabile per un moderno processo di valorizzazione e diffusione. I beni culturali vanno divulgati con mezzi che possano raggiungere tutte la fasce di utenti, e in questo senso il coinvolgimento dei blogger di viaggio a Siracusa e Taormina porterà sugli smartphone e i computer di migliaia di persone, soprattutto giovani, il patrimonio culturale siciliano. La tecnologia – conclude Tusa – spesso è considerata a torto nemica della cultura e del sapere. Questa esperienza ci insegna che il sapiente utilizzo dei nuovi mezzi di comunicazione rappresenta il valore aggiunto alle nuove strategie comunicative della Regione siciliana“. L’assessore Tusa, durante l’incontro con i blogger, ha presentato i nuovi canali social della Regione siciliana (twitter, facebook e instagram) che assieme al rinnovato portale web ufficiale, hanno inaugurato la nuova stagione della comunicazione istituzionale del governo Musumeci. (AdnKronos)

