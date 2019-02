“Traghetti guasti nello Stretto di Messina”: l’Orsa segnala le “fake news” di Trenitalia

20 Febbraio 2019 15:03

“Erronei annunci” di guasti alle navi traghetto operanti nello Stretto di Messina, Orsa e Rsu 18: “disservizi e disinformazione nel sistema ferroviario pubblico rappresentano una sconfitta per il Governo, per i vertici aziendali, per i lavoratori e per l’utenza”

“Giungono alle scriventi continue segnalazioni secondo le quali nelle stazioni ferroviarie (Napoli?) Trenitalia diramerebbe annunci all’utenza dei convogli ferroviari destinati alla Sicilia, avvisando che potrebbero presentarsi disservizi e/o ritardi a causa di guasti delle navi traghetto di Rete Ferroviaria Italiana operanti nello Stretto di Messina“- a raccontarlo Mariano Massaro (Orsa) e Marcello Pugli (Rsu 18), che segnalano l’accaduto in una nota indirizzata ministro Toninelli e a Rfi.

“Se le segnalazioni giunte alle scriventi dovessero essere fondate- scrivono Massaro e Puglisi– ci troveremmo di fronte ad un fatto grave quanto dannoso per l’immagine del gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, atteso che al momento non risultano avarie di alcun genere alle infrastrutture, al naviglio e all’intero sistema di traghettamento ferroviario. Le scriventi OO.SS., nell’interesse dei lavoratori e nel rispetto dell’utenza, hanno a suo tempo segnalato i disservizi sopraggiunti a causa di anomalie tecniche verificatesi nella N/T Messina, innescando l’immediata reazione dell’Azienda e della politica interessata che attraverso comunicati stampa si premuravano a tranquillizzare i viaggiatori e confermare la garanzia della continuità territoriale, nonostante le problematiche tecniche della flotta navale ridotta ad una sola unità in servizio . Appare strano che quando i lavoratori segnalano reali inefficienze al servizio di traghettamento l’Azienda si attiva per smentirli e nella fase in cui non si registra alcuna anomalia a discapito della continuità territoriale da e per la Sicilia, la stessa Azienda, persiste nel diramare alla nazione avvisi di possibili disservizi nello Stretto di Messina che al momento non esistono. L’evento fa emergere il totale scollamento fra il Governo, i vertici aziendali e il territorio siciliano che patisce lo stato di abbandono dei trasporti in cui versa da anni, se all’insufficienza qualitativa e quantitativa di navi e treni a lunga percorrenza, si aggiungono erronei avvisi di disservizi anche quando questi non sono presenti, non si fa altro che alimentare l’insoddisfazione della clientela ormai rassegnata a rinunciare a un diritto garantito dalla Costituzione. Se anche per un mero errore si diffondono notizie imprecise, la fisiologica conseguenza è l’ulteriore scadimento di credibilità del servizio sovvenzionato dallo Stato e il ripiego dell’utenza verso sistemi alternativi gestiti da privati. I disservizi e la disinformazione nel sistema ferroviario pubblico- si legge nella nota– rappresentano una sconfitta per il Governo, per i vertici aziendali, per i lavoratori e per l’utenza. Il trasporto ferroviario da e per la Sicilia ha bisogno d’investimenti e innovazioni non di “distrazioni” che ne agevolano la dismissione in atto! Per quanto esposto- concludono– si invitano le SS.LL. in indirizzo a verificare quanto segnalato e nell’eventualità sospendere gli annunci di che trattasi”.

Valuta questo articolo