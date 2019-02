Traghetti nello Stretto di Messina, esito negativo per le tariffe agevolate per i residenti: la Lega di Villa San Giovanni annuncia una battaglia

14 Febbraio 2019 16:12

La dichiarazione di Francesca Porpiglia sulle tariffe agevolate e l’esclusione di Villa San Giovanni dal protocollo d’intesa dell’area dello Stretto

“Apprendo dalla stampa che anche il confronto con la commissione trasporti del consiglio comunale di Messina con le società di trasporto ha avuto un esito negativo riguardo le tariffe agevolate per i residenti. Anche nella riunione di Messina la società Caronte&Tuorist ha quindi addotto come motivi ostativi, come a suo tempo per Villa San Giovanni, presunti divieti da parte dell’UE che, però, mi lasciano perplessa, e ciò per una serie di motivi: in primis perchè le riduzioni tariffarie per i residenti valgono già per i collegamenti con delle isole minori (vedi linee delle costiere campane con le isole di Capri ed Ischia ma anche dalla Sicilia con le isole Eolie)”. Lo afferma in una nota Francesca Anastasia Porpiglia Consigliere Lega- Salvini Premier, Presidente della Commissione Consiliare sulla mobilità nello Stretto e sulla continuità territoriale di Villa San Giovanni.

“Le agevolazioni tariffarie, inoltre, valgono anche per tutti i collegamenti per la Sardegna e non mi si dica che è una Regione a statuto speciale perché, in questo caso, anche la Sicilia lo è. In secondo luogo perché la C&T non è una società pubblica ma privata e, sulla base di una propria linea societaria, tesa anche ad incrementare gli incassi o comunque a farsi della pubblicità, può applicare volendo una scontistica ad una o più categorie di passeggeri sulla base di una propria scelta autonoma, a mio avviso non sindacabile. A questo punto prenderò contatti con i colleghi Consiglieri di Messina per chiedere una riunione congiunta delle commissioni che si occupano delle tariffe agevolate per i residenti per stabilire una comune linea di azione, investendo della questione anche i legali ed i consulenti dei due Comuni”.

“Sarà questa l’occasione per avviare delle azioni di collaborazione che non ci vedano esclusi dal processo di integrazione dell’area dello Stretto come fin qui avvenuto. Spiace infatti a tal proposito apprendere che Venerdì 15 febbraio vi sarà la firma di un protocollo d’intesa tra le città di Reggio e Messina che ci vede come comune di Villa San Giovanni totalmente esclusi da iniziative sul tema e che invece dovevano vedere come baricentro il nostro comune”.

