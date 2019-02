Toninelli a Gioia Tauro si scaglia contro Mct: “adesso basta, il Ministero li metterà in mora” [LIVE]

26 Febbraio 2019 11:13

La visita del ministro Toninelli a Gioia Tauro: “pronta messa in mora per Mct”

“Fra poche ore l’Autorita’ di sistema portuale d’intesa col Ministero mandera’ ad Mct una messa in mora per inadempimenti contrattuali“. Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture e dei trasporti Danilo Toninelli appena giunto a Gioia Tauro. “Ci sono degli obblighi contrattuali nelle concessioni date a Mct – ha aggiunto – e sono quelli della manutenzione e degli investimenti che diventano obbligatori per il concessionario. Se questi obblighi non vengono rispettati lo Stato ha il dovere di intervenire a tutela del porto e dei portuali. I prossimi 30 giorni quindi saranno cruciali. Entro questo periodo Mct deve decidere cosa fare. Mi auguro che abbia responsabilita’ e responsabilita’ sociale sul futuro del porto e dei lavoratori perche’ qui non si deve perdere un posto di lavoro. In pratica o investe o cede le quote a chi vuole investire”. Toninelli ha garantito ai portuali “che qualunque cosa dovesse accadere il Governo verra’ qui in massa a difendere l’infrastruttura e i suoi lavoratori“.

Toninelli a Gioia Tauro: “sbloccare futuro transhipment”

“Non si puo’ pensare allo sviluppo del retroporto e del gateway se non si sblocca positivamente il futuro del transhipment e quindi l’arrivo dei container”. Afferma ancora il ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, Danilo Toninelli a Gioia Tauro, dove ha incontrato i lavoratori del porto ai quali ha spiegato le determinazioni assunte dal suo dicastero al fine di sbloccare il conflitto societario interno alla gestione del porto le cui conseguenze hanno portato, la scorsa settimana, al blocco delle attivita’ da parte delle maestranze, poi risoltosi dopo un vertice al Ministero. “Non temo eventuali iter giudiziari nel caso di decadenza delle concessioni – ha aggiunto il ministro – perche’ qui l’obiettivo e’ di rilanciare il porto e salvare l’occupazione. Ripeto: Mct deve decidere se essere responsabile o no. Li ho convocati piu’ volte sperando di poterli incontrare ma non sono venuti. Qui c’erano degli accordi precisi stilati nel 2007 e nel 2008 tra lo Stato e il concessionario che prevedevano impegni a movimentare fino a 4 milioni di Teu, dal 2010 pero’ i volumi sono irrimediabilmente scesi e gli impegni sulla manutenzione e sugli investimenti non sono stati mantenuti per cui lo Stato ha il dovere di tutelare questa risorsa”. “Piu’ tardi incontrero’ i vertici Rfi – ha detto ancora Toninelli – anche per definire il Piano di investimenti e la realizzazione delle opere necessarie a collegare il porto di Gioia Tauro con la rete ferroviaria nazionale. Per chi non l’avesse capito siamo pronti a tornare qui a sostegno dell’attivita’ del commissario straordinario Agostinelli che ha lavorato bene in condizioni difficilissime per risolvere tutti i problemi che si presenteranno davanti”. Quella di Gioia Tauro e’ stata per Toninelli la prima tappa della visita in Calabria che proseguira’, nel pomeriggio, con una seri incontri a Rossano Corigliano.

