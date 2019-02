Messina, la Cgil sulle dimissioni di Todaro: “Attacchi gratuiti, siamo stupiti”

7 Febbraio 2019 19:34

Patti e Di Renzo sulle dimissioni di Todaro: “attacchi gratuiti alla politica della FLC CGIL di Messina nel Settore dell’Università e del Policlinico”

“La FLC CGIL di Messina non può che esternare il suo stupore per le affermazioni da parte di un suo eletto nelle liste per il rinnovo delle RSU, Paolo Todaro“- è quanto scrivono in una nota il Segretario Generale della FLC CGIL Messina Pietro Patti e il Responsabile del Dipartimento Università FLC CGIL Messina Francesco Di Renzo, che proseguono:

“Il gruppo dirigente in tutte le sue componenti ha sempre privilegiato il confronto e la sintesi sulle diverse tematiche, comprese quelle che riguardano il Settore dell’Università e del Policlinico. Tutte le prese di posizione della FLC CGIL di Messina sono state il frutto di una discussione, talvolta aspra, ma che alla fine ha trovato la sintesi di tutte le componenti RSU, e quindi anche di Paolo Todaro, anche sui temi della Progressione Economica e della Produttività. Sotto tale aspetto appare per la FLC CGIL ancora più inspiegabile la scelta effettuata da Paolo Todaro.

La FLC CGIL– proseguono- ha sempre messo al centro della sua politica l’obiettivo di attribuire a tutti i lavoratori un passaggio di fascia economica, inserendo delle clausole nel Regolamento volte a raggiungere tale obiettivo. Purtroppo bisogna ricordare, se si vuole dare una corretta informazione, che provvedimenti dei diversi governi, in prima fila la Legge Brunetta (contro cui la CGIL si è battuta con forza), hanno trasformato le Progressioni Economiche in selezioni sempre più restrittive, con risorse sempre più misere.

Per quanto riguarda la produttività– continua la nota- la FLC CGIL ha sempre preso posizione con documenti scritti sul Fondo del 20% riservato alla Direzione Aziendale, chiedendone una drastica riduzione, finalizzata a pochi casi.

Non appartiene poi alla CGIL la politica di un ruolo subalterno delle RSU, visto che proprio la CGIL si è sempre battuta per la sua costituzione e per la valorizzazione del suo ruolo. Legalità, trasparenza, difesa dei diritti dei lavoratori hanno fatto sempre parte del patrimonio della CGIL e non a parole. Basti ricordare da ultimo negli anni la battaglia, alcune volte in solitaria, per la stabilizzazione degli ex contrattisti dirigenti medici e sanitari del Policlinico (EP e D) a seguito di una norma contrattuale, quella per la stabilizzazione del personale ausiliario, infermieristico e di altre figure sanitarie a seguito della Legge Finanziaria di Prodi e la stabilizzazione legata alla Legge Madia. La difesa dei diritti dei lavoratori ha trovato da ultimo espressione nella denuncia, non a parole, per comportamento sindacale dell’allora Commissario Vullo, proprio su fondi contrattuali e mobilità indiscriminata di personale OSS, e di cui si rimane in attesa di una decisione di appello.

Battaglie– concludono- che appartengono al patrimonio di un sindacato confederale come la CGIL, non certamente ad un sindacalismo minore appassionato a sterili e strumentali polemiche a cui sembrerebbe guardare Paolo Todaro, per ragioni sue, ma che certamente non appaiono giustificate, per le ragioni sopra esposte, dalla politica di lotta e di confronto, perseguita dal gruppo dirigente della FLC CGIL di Messina, sempre a tutela dei lavoratori”.

