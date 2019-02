Terremoto a Catania: dal Governo quasi 900 mila euro per le scuole danneggiate

15 Febbraio 2019 19:22

Terremoto a Catania: in arrivo 882 mila euro per gli interventi di messa in sicurezza di 25 scuole danneggiate dal sisma dello scorso 26 dicembre

“Vogliamo ringraziare il ministro dell’Istruzione Marco Bussetti per la pronta risposta data agli studenti del Catanese le cui scuole sono state gravemente danneggiate dal sisma dello scorso 26 dicembre. I quasi 900 mila euro euro serviranno per la pronta ricostruzione e messa in sicurezza. Ancora un segnale concreto di vicinanza alla Sicilia da parte del Governo Conte”. A dichiararlo sono i portavoce catanesi del Movimento 5 Stelle a proposito decreto appena firmato al Ministero all’Istruzione, con il quale si prevede un cospicuo stanziamento per le scuole danneggiate dal sisma di fine dicembre 2018. “Nello specifico – spiegano i portavoce- alla Sicilia sono assegnati circa 882.000 euro, dei quali beneficeranno 7 Comuni, per interventi su 25 scuole. Un decreto indispensabile per consentire agli studenti e alle loro famiglie di tornare alla normalità. Da parte del governo nazionale l’attenzione alle nostre aree terremotate è massima, stessa solerzia stiamo riscontrando dalla Protezione Civile” – concludono.



Valuta questo articolo