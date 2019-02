Campionato femminile Tennistavolo: al Righi di Reggio Calabria le partite valide per la 6ª e 7ª giornata

16 Febbraio 2019 09:56

Serie B tennistavolo: appuntamento imperdibile domenica mattina al Righi di Reggio Calabria

Domenica 17 febbraio la palestra dell’Istituto Righi di Reggio Calabria sarà la sede del terzo concentramento di serie B del campionato nazionale femminile di tennistavolo. A partire dalle ore 10, nella palestra di via Trabocchetto, si giocheranno le partite valide per la sesta e settima giornata di campionato e una partita dell’ottava giornata.

Gli incontri di domenica saranno decisivi per definire la classifica finale del girone H. Al termine del girone di andata il TT Casper Reggio Calabria è in vetta e, in caso di doppia vittoria, otterrebbe la matematica certezza di accedere ai Play Off per tentare la storica promozione in serie A2.

Le pongiste reggine Irina Bagina, Martina Petralia, Antonella Tomagra e Nicoletta Tomagra affronteranno le atlete di Molfetta e le vibonesi del TT Piscopio. L’altro incontro della prima giornata vedrà contrapposte ASD TT Vasto e TT Piscopio, mentre l’A.S.D. TT Ennio Cristofaro di Casamassima sfiderà l’A.S.D TT L’azzurro Molfetta per il secondo incontro della settima giornata e l’ASD TT Vasto nel primo incontro della terza giornata di ritorno. In caso di vittoria in entrambi gli incontri di domenica, la capolista Casper sarà sicura di chiudere la classifica quantomeno al secondo posto, indipendentemente dai risultati delle ultime partite, e di garantirsi già da domenica l’accesso alla fase finale del campionato contro le vincitrici degli altri gironi. L’altro posto a disposizione per l’accesso ai play off sarà assegnato nell’ultimo concentramento della stagione regolare, che si giocherà a Vasto il prossimo 7 aprile.

Ci sarà bisogno del calore di Reggio Calabria per spingere la squadra di casa. Appuntamento imperdibile per tutti gli sportivi reggini: domenica mattina al Righi.

