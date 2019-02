Tav, Salvini: “Da Ministro e da italiano farò di tutto per realizzarla”

22 Febbraio 2019 16:21

Il vicepremier Salvini sulla Tav “L’obiettivo è andare avanti e finire l’opera, farò di tutto perché così sia”

“Realizzare la Tav? farò tutto quello che posso fare da italiano e da ministro perché così sia“. Lo ha detto il vicepremier Matteo Salvini, intervistato da Radio Radicale, ribadendo che la Lega non ha cambiato idea: “Assolutamente no, l’ho ribadito stamattina, l’obiettivo è di andare avanti, finire l’opera, come da contratto, rivedendo eventuali costi eccessivi e aggiuntivi“, lo ha detto il ministro dell’Interno Salvini. Per il vicepremier “l’opera si può fare anche ridimensionando alcune mega opere, penso alla stazione di Susa, che erano state preventivate in precedenza e di cui si può fare tranquillamente a meno. Comunque il treno viaggia più veloce, costa di meno e inquina di meno, su questo non cambierò mai idea e non esiste alcuna trattativa o scambio possibile su questa vicenda“.

