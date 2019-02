Messina, tariffe ridotte per chi attraversa lo Stretto: Caronte&Tourist e Bluferries invitati in I Commissione

6 Febbraio 2019 09:49

Riduzione delle tariffe per i residenti: armatori invitati alla Commissione Trasporti e mobilità del Consiglio Comunale di Messina

Lunedì prossimo 11 febbraio alle ore 9,30 la Commissione Trasporti e mobilità del Consiglio Comunale di Messina, presieduta dal consigliere Libero Gioveni, affronterà nel concreto la proposta, già votata dal Civico Consesso in un recente atto di indirizzo, di riduzione delle tariffe di attraversamento dello Stretto per i residenti.

Sono stati invitati per l’Amministrazione il sindaco De Luca, il vicesindaco Mondello e per gli armatori i vertici di Bluferries e di Caronte & Tourist; per quest’ultima ha già garantito la presenza l’ing. Vincenzo Franza.

