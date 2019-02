18 Febbraio 2019 09:34

Taglio dei vitalizi agli ex parlamentari, Avv. Paniz: “il provvedimento è palesemente illegittimo. Se i componenti dei collegi di Camera e Senato non accoglieranno i ricorsi ne risponderanno personalmente”

L’Avv. Maurizio Paniz, ex-deputato e tra i patrocinatori dei ricorsi degli ex parlamentari a cui è stato tagliato il vitalizio, è intervenuto ai microfoni de “L’Italia s’è desta” condotta dal direttore Gianluca Fabi, Matteo Torrioli e Daniel Moretti su Radio Cusano Campus, emittente dell’Università Niccolò Cusano. Sul taglio dei vitalizi agli ex parlamentari. “Il provvedimento è palesemente illegittimo –ha affermato Paniz-. Non c’è un solo costituzionalista in Italia che abbia detto che si possa intervenire sul taglio in modo retroattivo. Se i componenti dei collegi giurisdizionali di Camera e Senato, che sono formati da parlamentari ma hanno caratteristiche che li equipara a dei magistrati in questo caso, non accoglieranno i ricorsi e non rispettare principi consolidati del diritto nazionale e internazionale, ne risponderanno personalmente. I ricorrenti hanno il 100% di possibilità di vincere perché è talmente palese l’ingiustizia a cui sono stati sottoposti. Queste regole non si possono mai cambiare con effetto retroattivo. Sarebbe come se da domani mattina lo Stato decidesse di tagliare le baby pensioni, che sono sicuramente un caso censurabile, però c’è un patto con lo Stato e lo Stato ha il dovere di rispettarlo”.

