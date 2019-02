Centinaio: “il Sud Italia è la California d’Europa, potrebbe vivere di turismo 11 mesi l’anno”

10 Febbraio 2019 20:05

“Il nostro sud Italia potrebbe vivere di turismo 11 mesi all’anno. mi chiedo perche’, molto spesso alla terza settimana di agosto, gli stabilimenti balneari chiudono e i ristoranti non tengono più aperto tutti i giorni. Noi potremmo veramente lavorare da gennaio fino a quasi la fine dell’anno. Il sud Italia e’ la California dell’Europa”. E’ quanto afferma il ministro per le Politiche Agricole Alimentari, Forestali e del turismo, Gian Marco Centinaio, parlando a margine della giornata inugurale della Borsa Italiana del turismo, aperta questa mattina a Milano. “Pensate a quanti potenziali turisti ci sono dal nord Europa che a settembre e ottobre possono ancora venire nel sud Italia e fare ancora turismo” ha aggiunto il ministro. “Ci vuole una cabina di regia in Calabria, come in tante altre parti d’Italia, ma il nostro obiettivo dev’essere quello di allungare la stagione e lavorare per far passare il messaggio che il Sud Italia non e’ solo mare, ma anche storia, enograstronomia, paesaggio. Un turismo diverso rispetto a quello che abbiamo sempre concepito in passato“, ha concluso Centinaio.

