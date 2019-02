Messina, tutti pazzi per lo Street Food: Santa Teresa Riva diventa il quartier generale del gusto

26 Febbraio 2019 19:55

Messina: a Santa Teresa Riva arriva lo Street Food di Primavera

È partito il countdown per lo Street Food di Primavera a Santa Teresa Riva. Dal 25 al 28 aprile nella piccola cittadina in provincia di Messina il Festival del cibo di strada accompagnerà la tradizionale Festa della Primavera: il quartiere Torrevarata si trasformerà in un quartiere del gusto.

L’evento è targato “Fratellone” e “ People on the Move”, realtà leader nell’organizzazione di eventi che da anni operano nel settore. Il calendario delle manifestazione verrà presentato venerdì prossimo dal sindaco Danilo Lo Giudice, presso il palazzo comunale.

