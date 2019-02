Reggio Calabria: a Taurianova la realizzazione del nuovo tratto di rete fognaria in via Circonvallazione Nord e Strada Contrada Pedazzo

4 Febbraio 2019 16:10

Sarà realizzato, nell’ambito del Piano Triennale delle Opere Pubbliche 2019/2021, un nuovo tratto di rete fognaria in via Circonvallazione Nord e Strada Contrada Pedazzo. L’investimento di fondi del Bilancio comunale, per la realizzazione di quest’opera indispensabile al fine di garantire la regolare funzionalità delle condotte, è pari a 240mila euro. Il nuovo tratto di fognatura è stato progettato sulla base della tipologia e delle caratteristiche idrauliche di quello comunale già esistente. Il progetto esecutivo – approvato nel dicembre 2018 – sviluppato dagli ingegneri Massimo Toscano e Luigi Caccamo, è stato avviato ai lavori su indirizzo dell’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Fabio Scionti e con determinazione del Responsabile del Settore tecnico, l’architetto Giuseppe Cardona. Dopo vari incontri tra i progettisti, il responsabile Cardona e la Giunta comunale, e dopo sopralluoghi sull’area di intervento, si è deciso di effettuare la condotta fognaria tra la via Francesco Sofia Alessio e la Circonvallazione Nord fino all’ingresso di Contrada Pedazzo. “Un’altra importante opera pubblica sarà finalmente realizzata – afferma il sindaco Fabio Scionti – grazie alla collaborazione e al lavoro puntuale della Giunta e del Settore tecnico”. “La rete fognaria ha un ruolo di primaria importanza per la salvaguarda del territorio e dell’ambiente – continua il primo cittadino -; il nuovo tratto che verrà realizzato riguarda una vasta area del territorio comunale dove saranno risolti definitivamente annosi problemi e disagi per i cittadini”.

