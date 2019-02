Reggio Calabria: al Cineteatro Don Bosco di Bova Marina inizia la Stagione Teatrale “Elpìda 2019”

23 Febbraio 2019 16:36

Al Cineteatro Don Bosco di Bova Marina inizia la Stagione Teatrale “Elpìda 2019”, la terza con il nome greco della ‘speranza’ e che ha già totalizzato ottomila spettatori nelle edizioni precedenti. Si parte con Dora in Avanti”, testo originale di Domenico Loddo interpretato da Silvana Luppino con la Regia di Christian Maria Parisi per la produzione di Teatro Primo. L’appuntamento è domenica 24 febbraio alle ore 18.30. “Nell’idea artistica di ‘Dora in Avanti’ abbiamo voluto ambientare la vicenda in un immaginario cortile dei ricordi d’infanzia della nostra protagonista, Dora Kieslowsky – racconta la produzione – che in questo monologo teatrale ‘patafisico’ ed ‘interattivo’, racconta di sé per parlare del mondo, in una altalena emotiva che va avanti e indietro nel tempo, sospesa com’ è tra passato e presente”. “In un’ora di spettacolo succedono così tante cose – afferma il Direttore Artistico della Stagione Silvio Cacciatore – che a un certo punto ti sembra di conoscerla da sempre, quella donna un po’ pazza e un po’ disperata, perché in certi punti sembra che parli di te. Il testo magnifico è perfettamente ‘vestito’ come un guanto da Silvana Luppino, una delle migliori attrici di teatro che abbia mai incontrato in vita mia, diretta egregiamente dal regista Christian Parisi, vera fucina di idee”. Le luci dello spettacolo sono di Guillermo Laurin, la scenografia di Valentina Sofi.

