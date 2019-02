Sicilia, giallo del mancato sposo morto carbonizzato: gli inquirenti scavano nel suo passato, era stato condannato per truffa

1 Febbraio 2019 14:56

Sicila, giallo del mancato sposo trovato carbonizzato: gli inquirenti scavano nel passato del piccolo imprenditore, spunta un condanna per truffa nel 2009

Tramonta l’ipotesi dell’omicidio nel giallo del 48enne trovato morto carbonizzato in Sicilia. Gli esami del Dna condotti dagli agenti del Ris di Messina, su richiesta della Procura di Marsala, confermano che il cadavere trovato carbonizzato nelle campagne di Salemi, così come sospettato all’inizio delle indagini, è quello di Francesco Ciaravolo. L’uomo, un piccolo imprenditore, ha fatto perdere le sue tracce nel giorno del suo matrimonio. Il 48 enne il 28 dicembre scorso non è mai arrivato alla chiesa di Castelvetrano, dove avrebbe dovuto sposarsi. Quella mattina Ciaravolo in una telefonata fece sapere che non si sarebbe presentato all’altare e poi sparì nel nulla. Durante le primi fasi delle indagini gli inquirenti raccolsero alcune testimonianze “per cercare di individuare – spiegò il procuratore Pantaleo – eventuali soggetti che potessero avere motivi di rancore verso Ciaravolo“. Ma l’ipotesi dell’omicidio non convinse gli inquirenti. Secondo gli inquirenti sarebbe da escludere il possibile coinvolgimento della famiglia della mancata sposa, la famiglia della donna risulta essere lontana da eventuali contesti criminali. Esclusa anche l’ipotesi della vendetta nei confronti dell’imprenditore. Gli inquirenti in questi giorni continuano a scavare nel passato del piccolo imprenditore ed è emerso che la fedina penale del 48enne non è del tutto limpida: nel 2009 l’uomo venne condannato a 4 mesi di reclusione e 60 euro di multa, con pena sospesa, per truffa. Ciaravolo venne condannato per aver chiesto all’Enel l’allaccio della fornitura elettrica fornendo le generalità di un’altra persona, alla quale ignara arrivò una bolletta di 246 euro.

