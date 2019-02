Nasce a Reggio Calabria lo Sportello Consumatori

18 Febbraio 2019 17:11

Lo Sportello Consumatori è un’Associazione con sede legale a Roma ma operante a Reggio Calabria e su tutto il territorio nazionale

Sportello Consumatori è un’Associazione di consumatori con sede legale a Roma ma operante a Reggio Calabria e su tutto il territorio nazionale. Recentemente l’Associazione ha tenuto una riunione con gli utenti interessati per offrire soluzioni e prospettive in riferimento alle possibilità date dalla Legge 3 del 2012, la legge sul sovraindebitamento ed alle altre opzioni riportate nella Legge finanziaria 2019.

L’Associazione è ben conscia dei problemi che affliggono molti cittadini, oggigiorno, ed ha i mezzi per affrontarli. Il nostro presente è certamente difficile e la fase economica che stiamo attraversando è molto ostica, calpesta diritti e distrugge speranze. Le aziende sono schiacciate dai copiosi debiti che nel tempo si decuplicano a suon di spese ed oneri vari. Molte volte si creano situazioni che diventano insostenibili e dalle quali gli utenti non si riescono a difendere, scegliendo poi opzioni tragiche, e tristemente note alla cronaca, come il suicidio. Sportello Consumatori vuol porsi come baluardo per la difesa del cittadino offrendo la professionalità dei suoi tanti Avvocati convenzionati e vuol dare dignità e soprattutto speranza a chi si trova in situazioni disperate e non sa come affrontare il baratro. Sportello Consumatori offre consulenza stragiudiziale per privato ed aziende ed è pronta ad ascoltare le esigenze di tutti presso la sede di Via Venezia 1/A, a Reggio Calabria (mail: sportelloconsumatori@yahoo.it; cellulare: 3356318424). Sportello Consumatori, la missione di ieri, per il futuro di domani.

Valuta questo articolo