Spiagge da sogno in Sicilia: l’Isola dei Conigli a Lampedusa è la più bella d’Italia

26 Febbraio 2019 20:56

Sicilia, spiaggia dell’Isola dei Conigli di Lampedusa al primo posto tra le spiagge più belle d’Italia nella classifica di TripAdvisor

“Ancora a una volta la nostra Isola dei Conigli è stata scelta come spiaggia più bella d’Italia, e fra le più belle d’Europa e del mondo. E un giudizio che ci riempie di orgoglio perché viene espresso dalla gente, dai turisti, e per noi vale molto di più di certe ‘bandierine’ che spesso, in Sicilia, vengono assegnate per motivi che poco hanno a che fare con la reale bellezza dell’ambiente”. Lo ha detto Totò Martello, sindaco di Lampedusa e Linosa, commentando i risultati di “TripAdvisor Travelers’ Choice Beaches Awards 2019”. La spiaggia dell’Isola dei Conigli di Lampedusa è al primo posto fra quelle in Italia, al secondo posto nella classifica delle spiagge d’Europa ed al settimo fra quelle di tutto il mondo.

