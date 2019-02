Sos pastori: a Reggio Calabria arriva il primo Pecorino Day

16 Febbraio 2019 13:09

Domani a Reggio Calabria l’iniziativa per sostenere i pastori: appuntamento in Piazza Carmine

Per sostenere i pastori e il loro difficile e duro lavoro arriva domani, domenica 17 febbraio, il primo “Pecorino Day” con appuntamenti speciali nei mercati di Campagna Amica degli agricoltori e allevatori della Coldiretti, dove tutti i cittadini potranno acquistare e degustare pecorini e altri prodotti ottenuti dal latte di pecora, sostenendo concretamente la battaglia dei pastori per la sopravvivenza. Questo particolare evento, che si snoderà lungo tutta la penisola, per la nostra regione avrà il fulcro a Reggio Calabria in piazza Carmine. Sono in programma iniziative specifiche con degustazioni guidate, il racconto in diretta dei nostri pastori sui metodi di allevamento e produzione del latte ovino e di quanto è importante avere pagato il latte ad un prezzo giusto ed equo che premia la qualità del lavoro, permette investimenti e garantisce reddito e lavoro ad intere famiglie. Gli allevamenti ovini sono un comparto di eccellenza del Made in Calabria agroalimentare, che con la pastorizia garantisce presidio socio-economico e ambientale dei nostri territori, in particolare nelle aree interne e rappresenta anche un patrimonio ineguagliabile di biodiversità.

Valuta questo articolo