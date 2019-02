Soccorso alpino e speleologico siciliano, si inaugura la nuova sede

25 Febbraio 2019 18:09

La nuova sede della Stazione Palermo-Madonie del Soccorso Alpino e Speleologico Siciliano sarà inaugurata venerdì 1 Marzo

La nuova sede della Stazione Palermo-Madonie del Soccorso Alpino e Speleologico Siciliano sarà inaugurata venerdì 1 Marzo alle ore 11 presso la palazzina Enac dell’aeroporto di Boccadifalco. La sede è composta da sala operativa, sala riunioni, magazzino attrezzature e una piccola foresteria. Prima della cerimonia, cui saranno presenti autorità civili e militari e dirigenti del SASS, dalla torre dell’aeroporto, con un panorama a 360 gradi sulla città e sulle montagne circostanti, si assisterà alla simulazione di un intervento di soccorso eseguito con l’elicottero del IV Reparto Volo della Polizia di Stato col quale esiste un collaudato protocollo d’intesa per l’attività addestrativa finalizzata al soccorso congiunto in ambiente impervio. Tra gli ospiti anche Lea, la cagnetta di 8 anni salvata venerdì scorso dagli speleologi del SASS dopo essere rimasta intrappolata per cinque giorni in una grotta nelle campagne di Santa Cristina Gela (Palermo).

