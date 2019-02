Reggio Calabria: domani la visita del sito archeologico dell’antica città di Motta Sant’Agata

14 Febbraio 2019 21:48

Il Club di Territorio di Reggio Calabria del TCI ha organizzato la visita del sito archeologico dell’antica città di Motta Sant’Agata

Domenica prossima il Club di Territorio di Reggio Calabria del TCI ha organizzato la visita del sito archeologico dell’antica città di Motta Sant’Agata, in prossimità della frazione di San Salvatore di Reggio Calabria, da poco riaperto al pubblico dall’Amministrazione comunale di Reggio Calabria. L’appuntamento è per le ore 9,30a Piazza Arghelle di San Salvatore da dove accompagnati dalle guide della Pro Loco Reggio Calabria San Salvatore inizierà la visita vera e propria. Per una maggiore conoscenza del sito e della propria storia, al fine di meglio comprendere i luoghi che si visiteranno venerdì 15 febbraio alle ore 18,00 presso lo Spazio OPEN, sito in via Filippini 23 – 25 [in cima al tapis roulant di via Giudecca], sarà presentato il volume “L’antica Sant’Agata di Reggio e la chiesa di San Nicola” di Valeria Varà. Converseranno con l’autrice la Prof.ssa Francesca Martorano, del Dipartimento di Patrimonio, Architettura e Urbanistica dell’Università Mediterranea, e l’Avv. Francesco Zuccarello Cimino, Console del TCI per la città di Reggio Calabria

