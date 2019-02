Sicilia, il Sadirs contro il nuovo sistema di valutazione dei dipendenti: “Faremo ricorso al Tar”

27 Febbraio 2019 16:39

Sicilia, il Sadirs: “Sistema troppo sbilanciato in favore dei dirigenti e senza garanzie per gli impiegati”

“Il nuovo sistema di valutazione dei dipendenti regionali per erogare i premi di produttività è troppo penalizzante e non offre alcuna garanzia ai lavoratori“. Per questo in Sicilia il sindacato Sadirs ha annunciato un ricorso al Tar per sospendere il provvedimento varato dalla giunta regionale, perchè ritenuto troppo sbilanciato in favore dei dirigenti e senza garanzie per il lavoratore in caso di contestazione. Il Sadirs spiega che la nuova valutazione ha una grande importanza perchè, in base alla nuova normativa nazionale, avrà un rilievo vincolante sulla progressione economica orizzontale e sulle future progressioni di carriera.

“Se il ricorso sarà accolto – spiega il Sadirs – verrà a mancare un sistema di valutazione e la responsabilità sarà solo dell’assessore”. Il sindacato autonomo guidato da Fulvio Pantano chiede quindi di rivedere il nuovo sistema di valutazione, che a partire dal 2019 sarà lo strumento attraverso cui verrà erogato il salario accessorio e non solo a tutto il personale non dirigenziale.

Il Sadirs ha sollevato tutta una serie di criticità. Ha denunciato la mancata previsione della richiesta del parere obbligatorio del Comitato unico di garanzia sulla valutazione. Manca inoltre la possibilità di avviare una procedura di conciliazione. E ancora, se il dipendente non è d’accordo sulla valutazione ricevuta, è lo stesso dirigente a rivedere le carte e non un soggetto terzo. Le procedure in campo sono poi ritenute troppo complesse, mentre viene criticato il collegamento diretto tra mancato raggiungimento degli obiettivi da parte dei dirigenti e mancata erogazione del salario accessorio. Nel complesso è ribadito l’eccessivo sbilanciamento del sistema di valutazione in favore dei dirigenti “che in alcuni casi potrebbero valutare il comparti senza la necessaria obiettività vanificando il compito di valorizzare il merito e conseguentemente l’erogazione dei premi per i risultati conseguiti”. Manca anche la valutazione dal basso dei dirigenti da parte dei dipendenti.

Valuta questo articolo