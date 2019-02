Sicilia, i pastori aderiscono alla protesta dei colleghi sardi: oltre 2000 litri di latte sversati in strada

17 Febbraio 2019 13:46

Gli allevatori in Sicilia aderiscono alla protesta dei colleghi sardi: sversati oltre 2000 litri di latte in strada

Eclatante protesta dei pastori in Sicilia per il prezzo del latte. Stamattina 600 allevatori della provincia di Enna, radunatisi in sit in nei pressi dell’Outlet Sicilia Village, hanno aderito alla protesta dei colleghi sardi e hanno sversato in strada oltre 2000 litri di latte. “Aderiamo alla protesta dei colleghi sardi che è anche la nostra protesta – ha detto Carmelo Galati, dell’Unione allevatori Sicilia – E’ inconcepibile che in questo momento il prezzo del latte sia inferiore a quello delle acque minerali“. Nei giorni scorsi, i pastori siciliani avevano bloccato la galleria di accesso al paese di Regalbuto.

