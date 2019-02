Sicilia, padre ruba in casa del figlio: arrestato insieme a due complici

23 Febbraio 2019 14:04

Sicilia, uomo scassina la porta di casa del figlio e ruba 5 mila euro: arrestato insieme a due complici

Pensava potesse essere un colpo perfetto o probabilmente che nessuno avrebbe avanzato sospetti nei suoi confronti. Difficile pensare cosa sia passato nelle mente di un uomo che, insieme a due complici, ha organizzato un furto a casa del figlio. L’uomo ha atteso che il figlio uscisse di casa e ha fatto irruzione nell’appartamento, rubando 5 mila euro lasciati in un cassetto nella camera da letto. L’episodio che ha dell’inverosimile è accaduto a Catania. I tre ladri sono stati incastrati dai Carabinieri ad un posto di blocco. I militari hanno fermato i tre qualche minuto dopo che avevano messo a segno il colpo. Gli investigatori, notando che i tre uomini erano piuttosto inquieti, hanno perquisito l’abitacolo della vettura, trovando gli arnesi usati per scassinare la porta e i 5 mila euro in contanti. Il denaro è stato restituito al legittimo proprietario, rimasto estremamente sorpreso che uno dei tre ladri intrufolatisi in casa sua fosse suo padre.

Valuta questo articolo