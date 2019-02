Sicilia: affari e giochi online all’ombra di Messina Denaro, arrestati 3 imprenditori

22 Febbraio 2019 07:32

Sicilia, mafia: i Carabinieri hanno tratto in arresto 3 imprenditori, in esecuzione di un provvedimento di fermo di indiziato di delitto

I Carabinieri del Comando Provinciale di Trapani, della Compagnia di Mazara del Vallo e del Ros hanno tratto in arresto 3 imprenditori, in esecuzione del fermo di indiziato di delitto, emesso dalla Procura della Repubblica -DDA- di Palermo: si tratta di Calogero Jonn Luppino, campobellese di 39 anni, Salvatore Giorgi, zio di Luppino, 60 enne, di Campobello di Mazara, e Francesco Catalanotto, castelvetranese gestore di un centro scommesse a Campobello di Mazara.

L’accusa è di associazione mafiosa, estorsione e altro.

Le indagini dei Carabinieri coordinati dalla Procura della Repubblica hanno permesso di “monitorare la rapidissima ascesa imprenditoriale di Luppino nel mondo delle scommesse e giochi on line. Ascesa favorita in tutto e per tutto dagli affiliati ai mandamenti mafiosi di Castelvetrano e Mazara del Vallo, che obbligavano i vari esercizi commerciali ad istallare i device delle società di Luppino e Giorgi, pena pesanti ritorsioni“. Dal canto suo Luppino, coadiuvato da Giorgi che gestiva la cassa dell’associazione mafiosa in questo settore imprenditoriale, “si occupavano del sostentamento, relativo alle spese legali e alle altre necessità del boss detenuto Franco Luppino, nonché del finanziamento dei vertici delle famiglie mafiose di Campobello di Mazara, Mazara del Vallo e Castelvetrano“. In particolare l’arrestato Catalanotto “rappresentava l’anello di congiunzione operativo tra Luppino e la famiglia di Castelvetrano. Catalanotto infatti vantava una particolare vicinanza con Rosario Allegra, cognato del latitante Matteo Messina Denaro“.

In corso anche un ingente sequestro beni (circa 5 milioni) nei confronti degli indagati.

La dda di Palermo ha notificato un avviso di garanzia con invito a comparire al deputato regionale di Forza Italia Stefano Pellegrino: è indagato nell’ambito dell’inchiesta dei carabinieri di Trapani.

Valuta questo articolo