Sicilia, liberi consorzi e Città Metropolitane in crisi. Villarosa: “Presto intervento normativo in soccorso”

6 Febbraio 2019 18:18

Sicilia, Città Metropolitane al collasso. Il sottosegretario all’Economia Villarosa: “al vaglio dell’ufficio legislativo del Mef l’ipotesi di un apposito intervento normativo per la predisposizione di un bilancio di previsione solo per l’anno 2018”

“Sono in corso interlocuzioni con i competenti uffici del MEF per trovare adeguata soluzione alla crisi finanziaria dei liberi consorzi comunali e delle città metropolitane della Regione Sicilia. È al vaglio dell’ufficio legislativo del Mef l’ipotesi di predisporre un apposito intervento normativo volto a consentire all’ente, in deroga alle vigenti disposizioni generali in materia di contabilità pubblica, la predisposizione di un bilancio di previsione solo annuale per l’anno 2018. Ci tengo pertanto a rassicurare in particolare la Città Metropolitana di Messina. Tale intervento normativo sarà veicolato nel primo provvedimento legislativo utile”. A scriverlo in una nota è il Sottosegretario all’Economia Alessio Villarosa del MoVimento 5 Stelle.

