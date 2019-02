Sicilia: Jole Santelli chiede audizione in plenaria per Fiammetta Borsellino

4 Febbraio 2019 13:20

Jole Santelli e Luigi Vitali hanno chiesto, al presidente Nicola Morra, l’audizione in “plenaria” di Fiammetta Borsellino, figlia del grande magistrato siciliano

L’on. Jole Santelli, vice Presidente della Commissione Parlamentare Antimafia, e il capogruppo di Forza Italia, Luigi Vitali, hanno chiesto al presidente Nicola Morra, l’audizione in “plenaria” di Fiammetta Borsellino, figlia del grande magistrato siciliano, ucciso il 19 luglio del 1992 dalla mafia. “Le parole pronunciate da Fiammetta Borsellino alla Rai – dice Santelli- non possono passare in cavalleria, né essere ignorate ma meritano il rispetto e l’attenzione immediata da parte delle istituzioni preposte”.

