Giallo in Sicilia, 48 enne non si presenta all’altare: arrivano i risultati del Dna, suo il cadavere trovato carbonizzato in un’auto

1 Febbraio 2019 14:14

Giallo in Sicilia, tramonta l’ipotesi dell’omicidio: il piccolo imprenditore potrebbe essersi suicidato

È di Francesco Ciaravolo il cadavere trovato carbonizzato all’interno di un’auto lo scorso 5 gennaio in Sicilia. L’esame del Dna è stato condotto dagli agenti del Ris dei carabinieri di Messina, su incarico della Procura di Marsala. Sin dal ritrovamento del cadavere, l’ipotesi che si trattasse del 48enne erano altissime e i risultati degli esami in sostanza confermano quanto si sospettava. Il corpo senza vita del piccolo imprenditore agricolo era stato trovato all’interno della sua auto, una Mercedes classe C, nelle campagne di Salemi. Dell’uomo si erano perse le tracce dal giorno del suo matrimonio. Francesco Ciaravolo il 28 dicembre scorso sarebbe dovuto convolare a nozze, ma quella mattina non si presentò all’altare della chiesa di Castelvetrano. Secondo gli inquirenti l’uomo potrebbe essersi suicidato. L’indagine dei carabinieri è coordinata dal procuratore di Marsala Vincenzo Pantaleo e dal sostituto Antonella Trainito. Tramonta quindi l’ipotesi dell’omicidio. durante le prime fasi degli indagini gli inquirenti avevano ascoltate più persone che conoscevano l’uomo “per cercare di individuare – spiegò il procuratore Pantaleo – eventuali soggetti che potessero avere motivi di rancore verso Ciaravolo”.

