Sicilia, caos nella maggioranza all’Ars: Musumeci ad un passo dalle dimissioni, convocata la giunta straordinaria

14 Febbraio 2019 14:56

Sicilia, terremoto a Palazzo D’Orleans. Musumeci fuori: riunita la giunta straordinaria, governatore ad un passo dalle dimissioni

È Caos nella maggioranza all’Ars in Sicilia. Quello che in queste ore sta accadendo a Palazzo d’Orleans ha tutte le caratteristiche di un vero e proprio terremoto politico, che potrebbe sfociare addirittura nelle dimissioni di Musumeci. Il governatore dopo che il suo governo ieri è andato ko, raccontano, è una furia. A scatenare l’ira del governatore il voto segreto dei franchi tiratori. Musumeci è esploso alla notizia di quanto accadutot all’Ars, dopo il ko subito per due volte consecutive ieri sera nell’esame della legge finanziaria su due articoli importanti, tra cui l’articolo 7. I voti favorevoli sono stati solo 29, su 33 deputati di maggioranza in Aula, compresi quella degli onorevoli di Sicilia Futura, che hanno votato con il centrodestra. “Il voto segreto si deve abolire, chi vuole bocciare le norme ci metta la faccia!”- ha detto Musumeci contro i franchi tiratori. Nella giornata di oggi il presidente della Regione ha riunito la giunta straordinaria per un confronto con gli assessori. Chi era presente all’esecutivo racconta di aver visto Musumeci “molto arrabbiato”, specie appunto per l’utilizzo del voto segreto. Oggi pomeriggio è atteso un suo intervento alla ripresa dei lavori dell’Ars. I cinque stelle chiedono un governo tecnico, all’interno della maggioranza c’è invece chi suggerisce di azzerare la giunta.

