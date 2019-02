Sicilia, M5S: “L’Ars costa mille euro al minuto”. Miccicché pronto a querelare i 5 stelle per vilipendio

27 Febbraio 2019 19:45

Sicilia, il presidente Ars annuncia querela nei confronti dei 5 Stelle: “Non posso consentire che continuino a massacrare le istituzioni”

“Non posso consentire al M5S di continuare a massacrare quotidianamente le istituzioni. Ho dato mandato agli avvocati di querelare per vilipendio all’Ars il gruppo parlamentare del Movimento 5 Stelle, perché sono stati dati in pasto all’opinione pubblica cifre false sui costi del Parlamento siciliano. Chiedo, inoltre all’onorevole Stefano Zito di dimettersi dal Consiglio di presidenza dell’Assemblea, perché conoscendo il bilancio non può continuare a dire falsità“. Lo ha detto il presidente dell’Ars Gianfranco Miccichè, a margine della presentazione del nuovo sito web di Palazzo dei Normanni, replicando ai deputati Ars del M5S, in merito alla denuncia dei pentestallati sui costi dell’Ars che ammonterebbero a mille euro al minuto. “Ieri ho ricevuto decine di telefonate da parte di deputati, anche il leghista Rizzotto che ringrazio, i quali si sono scocciati di questo atteggiamento da parte dei signori del Movimento 5 stelle. Sono nervosi perché hanno perso le elezioni? Non sono affari miei. Non è un problema che mi posso porre io, se lo pongano loro con Casaleggio e company”, ha aggiunto Micciché.

Valuta questo articolo