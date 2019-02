1 Febbraio 2019 19:44

Sicilia, approvato il Bilancio interno dell’Ars. Giorgio Assenza: “Nel segno del risparmio pur investendo sulla sicurezza”

“Un serio intervento finalizzato all’efficienza e al risparmio a cominciare dai tetti degli stipendi come non è stato fatto nemmeno alla Camera né al Senato e tutto ciò – sottolinea Giorgio Assenza, che ha illustrato il Bilancio interno in qualità di presidente dei Questori Ars – malgrado l’iscrizione in bilancio della previsione delle somme relative ai concorsi per nuove assunzioni, con una economia di oltre un milione e mezzo dai trasferimenti della Regione”.

“Proseguiamo il delicato e impegnativo compito di contenimento dei costi non compromettendone la funzionalità e, addirittura, aumentandone la sicurezza, quale obiettivo sensibile – ha spiegato concludendo Assenza – non tralasciando la stessa struttura di Palazzo Reale, ormai patrimonio Unesco, oggetto di necessari restauri e indispensabili ristrutturazioni in corso e già programmate”.

