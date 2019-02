Sicilia, dietrofront della Regione: l’Annunciata di Antonello va a Milano, ma a tre condizioni

1 Febbraio 2019 18:38

Sicilia, l’Annunciata di Antonello può andare a Milano, ma a tre irrinunciabili condizioni. L’Assessore Tusa: “Musumeci ribadisce principio di non autorizzare per il futuro prestito di opere d’arte”

Dietrofront della Regione siciliana per dare in prestito l‘Annunciata di Antonello da Messina. La preziosa tela può andare a Milano, ma a tre irrinunciabili condizioni. A spiegare i dettagli è l’assessore regionali dei Beni culturali e dell’identità sicilia Sebastiano Tusa, che dichiara: “In accordo con il presidente Musumeci e secondo le sue indicazioni, anche in considerazione dell’alto profilo sociale e culturale della mostra su Antonello da Messina in programma a Milano, abbiamo ritenuto di sottoporre alla Giunta di governo la proposta di vincolare il trasferimento temporaneo dell’opera del maestro siciliano, custodita a Palazzo Abatellis, a tre condizioni per noi irrinunciabili“.

La prima condizione: “concessione, in regime di reciprocità, da parte del Comune di Milano alla nostra Regione, di un adeguato numero di prestigiose opere d’arte esposte a Palazzo Reale”

La seconda condizione: “un significativo ritorno mediatico per la Sicilia attraverso una mirata opera di promozione che passi, nell’esposizione di Milano, per l’immagine dell’Annunciata di Antonello da Messina, veicolata attraverso il catalogo e significative azioni di valorizzazione”

La terza condizione: “occorre che venga garantita alla Regione la partecipazione agli introiti dell’evento che si terrà nel capoluogo lombardo”.

“Il presidente Musumeci -ricorda inoltre Tusa – ribadisce il principio generale di non autorizzare per il futuro il prestito, fuori dall’Isola, di opere d’arte di particolare prestigio. Ogni eventuale deroga dovrà comunque essere autorizzata dal Governo regionale a condizione che assicuri, in termini economici e promozionali, una ricaduta a favore della nostra Isola”.

