Reggio Calabria: per la prima volta a Fiumara arriva il Servizio Civile Nazionale

28 Febbraio 2019 11:41

Reggio Calabria: per la prima volta a Fiumara, paese natio del celebre artista Mino Reitano, arriva il Servizio Civile Nazionale che vede protagonisti sei giovani

Per la prima volta a Fiumara, paese natio del celebre artista Mino Reitano, arriva il Servizio Civile Nazionale che vede protagonisti sei giovani: Buda Rocco (27 anni), Cambareri Alessia (21 anni), Corsaro Loredana (21 anni), Giordano Graziella (21 anni), Imerti Fortunato (23 anni), Ranieri Antonino (27 anni) impegnati nella realizzazione e nell’adempimento delle attività proposte dal bando. Quest ultimo prevede lo sviluppo e la sostenibilità del territorio, la sua salvaguardia e il continuo monitoraggio per prevenire i rischi ambientali, considerando la collocazione geografica del paese. Un altro punto fondamentale è la creazione dello sportello ‘’informa- giovani’’ indirizzato a ragazzi di età compresa tra i 18 e i 35 anni e permette di venire a conoscenza di informazioni relative all’istruzione, al lavoro e alla vita sociale. Di questi benefici inoltre potrà usufruirne tutta la popolazione senza limiti precisi di età. La realizzazione dei progetti stabiliti nel bando per il Servizio Civile deve essere effettuata entro le scadenze previste, ovvero 12 mesi dall’inizio del servizio. Considerando questo il primo anno il sindaco Vincenzo Pensabene e tutta l’amministrazione comunale, attivatisi già per proseguire il progetto anche nei prossimi anni, si pongono al fianco dei ragazzi come guida, aiuto e supporto nel percorso e come loro punto di riferimento. ‘’Poiché solo liberando le energie creative e cooperative delle persone e valorizzando la specificità dei territori possiamo raggiungere la coesione sociale necessaria per affrontare le sfide della modernità’’.

