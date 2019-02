Serie D diretta LIVE: l’Acr Messina sul campo del Castrovillari, il Locri ospita la capolista Bari. Il Città di Messina in casa contro la Sancataldese

17 Febbraio 2019 14:18

Serie D diretta LIVE: promette grande spettacolo il Girone I, il Bari prova ad allungare in classifica contro il Locri. L’Acr Messina sfida il Castrovillari in Calabria, il Città di Messina in casa contro la Sancataldese

Serie D diretta LIVE- Grande attesa per questa giornta di campionato del Girone I di Serie D: il Bari prova ad allungare in classifica contro il Locri, sicuramente una trasferta da non sottovalutare. La Turris contro il Marsala tenta di tenere aperto il campionato. L’Acr Messina sfida il Castrovillari, mentre il Città di Messina gioca in casa contro la Sancataldese. Derby tra Roccella e Palmese.

RISULTATI LIVE:

Castrovillari- Messina 0-0

Città di Messina- Sancataldese 0-0

Igea Virtus- Nocerina 0-0

Portici- Troina 0-0

Palmese- Roccella 0-0

Gela- Rotonda 0-0

Locri- Bari 0-0

Turris- Marsala 0-0

CLASSIFICA:

BARI 55

TURRIS 43

CITTANOVESE 37

MARSALA 36

ACIREALE 36

PORTICI 35

GELA 35

CASTROVILLARI 33

NOCERINA 31

PALMESE 31

TROINA 31

LOCRI 26

SANCATALDESE 24

CITTA’ DI MESSINA 24

ROCCELLA 24

MESSINA 24

ROTONDA 16

IGEA 15

