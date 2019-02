Serie D, risultati e classifica: l’Acr Messina vince 2-1 contro il Locri al “Franco Scoglio”, sconfitta in casa per la Cittanovese

24 Febbraio 2019 16:30

Serie D, risultati e classifica: importante giornata di campionato con l’Acr Messina che conquista i tre opunti contro il Locri, la Cittanovese è sconfitta in casa dalla Turris, il Città di Messina perde a Rotonda. La capolista Bari al San Nicola conquista un punto contro l’Acireale

Serie D, risultati e classifica- Battuta d’arresto per la capolista Bari che al San Nicola pareggia 1-1 contro l’Acireale. L’Acr Messina conquista tre punti meritati contro il Locri (2-1): per la squadra dello Stretto è una boccata d’ossigeno. Brutta sconfitta in casa per la Cittanovese contro la Turris seconda in classifica. Pari tra Roccella-Gela e Troina-Palmese. Il Città di Messina perde a Rotonda per 3-2.

RISULTATI:

Bari- AS Acireale 1-1

Cittanovese- Turris 0-1

Marsala- Igea Virtus 0-1

Messina- Locri 1909 2-1

Nocerina- Portici 1906 1-1

Roccella- Gela 0-0

Sancataldese- Castrovillari 3-0

Troina- US Palmese 1-1

Rotonda- Città di Messina 4-2

CLASSIFICA:

BARI 59

TURRIS 47

ACIREALE 40

CITTANOVESE 37

MARSALA 37

PORTICI 37

GELA 37

CASTROVILLARI 34

NOCERINA 33

PALMESE 33

TROINA 33

CITTA’ DI MESSINA 27

SANCATALDESE 27

MESSINA 28

LOCRI 26

ROCCELLA 26

ROTONDA 20

IGEA 19

