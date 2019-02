Serie D diretta LIVE: l’Acr Messina di scena ad Acireale, la Cittanovese sfida il Marsala. Importante partita tra il Città di Messina ed il Roccella

2 Febbraio 2019 22:42

Serie D diretta LIVE: importante turno di campionato con il big match tra Turris e Bari, l’Acr Messina sul campo dell’Acireale per provare ad allontanarsi dalla zona caldissima della classifica, trasferta per la Nocerina contro la Palmese

RISULTATI:

Acireale- Messina

Castrovillari- Rotonda

Città di Messina- Roccella

Gela- Troina

Igea Virtus- Portici 1906

Locri 1909- Sancataldese

Marsala- Cittanovese

Turris- Bari

Palmese- Nocerina

LA CLASSIFICA:

BARI 52

TURRIS 40

CITTANOVESE 34

MARSALA 33

PORTICI 33

CASTROVILLARI 32

GELA 31

ACIREALE 30

NOCERINA 30

PALMESE 29

TROINA 29

LOCRI 25

SANCATALDESE 23

CITTA’ DI MESSINA 22

ROCCELLA 22

MESSINA 21

IGEA 14

ROTONDA 10

