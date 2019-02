Serie C: risultati e classifica, la Reggina perde 1-0 contro la Juve Stabia, tre punti d’oro per il Catanzaro, flop Catania

24 Febbraio 2019 16:56

Serie C, risultati e classifica: importante turno di campionato nel girone C, la Reggina perde contro la capolista Juve Stabia, il Catanzaro conquista i tre punti contro il Monopoli, il Catania torna da Viterbo con zero punti

Serie C, risultati e classifica- La Reggina torna dalla trasferta con la capolista Juve Stabia con zero punti. La squadra di Drago nella prima fase del primo tempo è in netta difficoltà con un vero e proprio monologo dei padroni di casa, i quali falliscono clamorosamente un rigore con Paponi all’8′. Nella seconda parte della prima frazione gli amaranto alzano la testa senza creare però problemi al portiere della capolista. Nel secondo tempo ancora padroni di casa pericolosi ma è la Reggina a sfiorare il gol al 58′ con Doumbia (salvataggio sulla linea). Al 73′ trasversa dei padroni di casa con Germoni. La svolta all’84’: gol decisivo dei campani con Germoni su deviazione di un difensore amaranto. Fondamentale vittoria per il Catanzaro che agguanta il terzo posto in classifica (1-0 contro il Monopoli). Bene il Rende che vince 3-1 con il Francavilla. Buon pari della Vibonese contro la Casertana. Male il Catania a Viterbo (sconfitta per 2-0). Rinviata per maltempo Siracusa-Rieti.

RISULTATI:

Catanzaro-Monopoli 1-0

Juve Stabia-Reggina 1-0

Potenza-Sicula Leonzio 0-0

Rende-Virtus Francavilla 3-1

Siracusa-Rieti rinviata

Trapani-Cavese 2-2

Vibonese-Casertana 1-1

Viterbese-Catania 2-0

CLASSIFICA:

Juve Stabia 61 (1 partita in meno)

(1 partita in meno) Trapani 55

Catanzaro 51 (2 partite in meno)

(2 partite in meno) Catania 50 (1 partita in meno)

(1 partita in meno) Casertana 39 (1 partita in meno)

(1 partita in meno) Monopoli 38 (1 partita in meno)

(1 partita in meno) Reggina 37

Vibonese 36

Potenza 35 (2 partite in meno)

(2 partite in meno) Rende 35

Virtus Francavilla 33

Viterbese 32 (5 partite in meno)

(5 partite in meno) Cavese 32 (2 partite in meno)

(2 partite in meno) Sicula Leonzio 31 (1 partita in meno)

(1 partita in meno) Siracusa 25 (1 partita in meno)

(1 partita in meno) Rieti 22 (2 partite in meno)

(2 partite in meno) Bisceglie 22 (1 partita in meno)

(1 partita in meno) Paganese 9 (2 partite in meno)

(2 partite in meno) Matera -18 (escluso dal campionato)

(escluso dal campionato) Penalizzazioni: Matera -34, Reggina, Monopoli e Rieti -2, Juve Stabia, Trapani, Siracusa e Rende -1.

