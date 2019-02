Serie B, risultati e classifica: il Cosenza sbanca Perugia, il Crotone perde 2-0 a Brescia [FOTO]

23 Febbraio 2019 18:44

Serie B, risultati e classifica: il Perugia cade in casa contro un ottimo Cosenza, il Crotone torna senza punti da Brescia

Serie B, risultati e classifica- Spettacolo nel 25° turno di campionato di Serie B. Il Perugia cade in casa contro il Cosenza, la partita termina 0-1. Nel gelo del “Curi”, dove il forte vento ha inciso sul gioco, la squadra di Braglia va in vantaggio al 17′ su rigore trasformato da Bruccini. Per il Crotone brutta sconfitta per 2-0 a Brescia grazie all’autogol di Molina e Donnarumma. La squadra di Stroppa è stabile nei bassifondi della classifica.

RISULTATI:

Verona-Salernitana 1-0

Brescia- Crotone 2-0

Carpi- Spezia 3-2

Cittadella- Lecce 4–1

Cremonese- Ascoli 0-1

Perugia-Cosenza 0-1

Pescara- Padova 2-0

CLASSIFICA:

BRESCIA 46 PALERMO 42 PESCARA 41 VERONA 39 BENEVENTO 39 LECCE 38 SPEZIA 34 CITTADELLA 33 PERUGIA 32 SALERNITANA 31 COSENZA 30 ASCOLI 28 CREMONESE 27 VENEZIA 26 FOGGIA 21 CARPI 21 LIVORNO 20 CROTONE 19 PADOVA 18

