Sea Watch, la Francia rompe il patto. Il Viminale: “i francesi non possono escludere i migranti economici”

8 Febbraio 2019 22:46

Sea Watch, il Viminale: “prendiamo atto che la Francia vuole ancora approfondire le posizioni dei 9 immigrati assegnati a Parigi e che attualmente sono a Messina”

Sul caso Sea Watch, “prendiamo atto che la Francia vuole ancora approfondire le posizioni dei 9 immigrati assegnati a Parigi e che attualmente sono a Messina”. E’ quanto riferiscono fonti del Viminale, osservando che “la disponibilità di Parigi per aiutare Roma sul dossier rimpatri è stata apprezzata e segnalata dal ministro dell’Interno Matteo Salvini, che l’ha evidenziata al suo omologo francese nella lettera con cui lo invita a Roma. Si segnala però che i partner europei non possono escludere i migranti economici dalla ridistribuzione perché rappresentano la stragrande maggioranza di chi arriva in Europa”. Ieri mattina, “i canali diplomatici hanno spiegato al Viminale l’insoddisfazione dell’Eliseo soprattutto per quello che i francesi hanno definito complicatissimo dispositivo stabilito dalla Commissione. Per questo, il governo di Parigi sottolineava la volontà di accogliere solo persone che hanno bisogno di protezione e non migranti economici, offrendo all’Italia collaborazione per il rimpatrio di senegalesi e non solo. Tra le persone a bordo della nave ong, però, gli immigrati rischiano di essere esclusivamente economici”.

(AdnKronos)

Valuta questo articolo