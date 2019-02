Scirocco shock, +26°C in Sicilia, +23°C in Calabria: tanti selfie in spiaggia [FOTO]

2 Febbraio 2019 18:36

Super caldo al Centro/Sud nel Giorno della Candelora: temperature elevatissime, fino a +26°C in Sicilia. Tutti i dati e le immagini

E’ un Sabato 2 Febbraio, Giorni della Festa della Candelora, mai visto per il clima anomalo su tutto il Sud Italia e in alcune aree del Centro: l’ondata di maltempo provocata dallo scirocco ha fatto impennare le temperature su valori vicini ai record storici di Febbraio, che però sono stati soltanto sfiorati perchè storicamente rilevati negli ultimi giorni del mese, quando certe temperature – per quanto fuori stagione – sono comunque meno strane rispetto a quanto accaduto oggi nel secondo giorno di Febbraio.

Sulle Regioni Adriatiche spiccano i +21°C di Pescara e i +17°C di Ancona e Fano, i +16°C di Rimini, i +13°C di Trieste, i +12°C di Venezia, gli +11°C di Udine e Pordenone.

Ovviamente ha fatto molto più caldo nelle Regioni meridionali, soprattutto in Sicilia ma anche in Calabria e Campania. Ecco tutti i dati più significativi:

Sicilia : +26°C a Caronia e Lascari, +25°C a Palermo e Piraino, +24°C a Barcellona Pozzo di Gotto e Misilmeri, +23°C a Cefalù, Bagheria, Torregrotta, Naso, Comiso e Brolo, +22°C a Gela, Patti, Vittoria, Paternò, Termini Imerese e Castellammare del Golfo, +21°C a Noto, Sciacca, Lipari, Pace del Mela, Marineo e Falcone, +20°C a Catania, Siracusa, Agrigento, Modica, Ispica, Augusta e Belpasso, +19°C a Trapani, Caltanissetta, Licata e Riposto.

: a Caronia e Lascari, a Palermo e Piraino, a Barcellona Pozzo di Gotto e Misilmeri, a Cefalù, Bagheria, Torregrotta, Naso, Comiso e Brolo, a Gela, Patti, Vittoria, Paternò, Termini Imerese e Castellammare del Golfo, a Noto, Sciacca, Lipari, Pace del Mela, Marineo e Falcone, a Catania, Siracusa, Agrigento, Modica, Ispica, Augusta e Belpasso, a Trapani, Caltanissetta, Licata e Riposto. Calabria : +23°C a Belvedere Marittimo, +22°C a Tropea, Paola e Sant’Alessio in Aspromonte, +21°C a Reggio Calabria, Rende, Scilla, Gioia Tauro e Cetraro, +20°C a Gioiosa Ionica, Bisignano e Santa Cristina d’Aspromonte, +19°C a Cosenza, Castrovillari e Rosarno.

: a Belvedere Marittimo, a Tropea, Paola e Sant’Alessio in Aspromonte, a Reggio Calabria, Rende, Scilla, Gioia Tauro e Cetraro, a Gioiosa Ionica, Bisignano e Santa Cristina d’Aspromonte, a Cosenza, Castrovillari e Rosarno. Campania : +22°C a Cetara, +21°C a Paestum, +20°C a Benevento, Altavilla Silentina, Campagna, Nocera Inferiore, Pagani e Capaccio, +19°C a Salerno, Battipaglia, Boscoreale, Boscotrecase, Acerra, Mirabella Eclano, Montoro Inferiore e San Marco di Castellabate, +18°C a Capua, Positano e Mercato San Severino.

: a Cetara, a Paestum, a Benevento, Altavilla Silentina, Campagna, Nocera Inferiore, Pagani e Capaccio, a Salerno, Battipaglia, Boscoreale, Boscotrecase, Acerra, Mirabella Eclano, Montoro Inferiore e San Marco di Castellabate, a Capua, Positano e Mercato San Severino. Puglia: +18°C a Foggia, Brindisi e Barletta, +17°C a Bari, Lecce, Monopoli e Cerignola.

Molte persone, approfittando del Sabato, si sono riversate sulle spiagge del basso Tirreno, le più calde tra Sicilia, Calabria e Campania. Addirittura a Palermo la temperatura ha superato i +25°C e a Mondello stamattina c’erano centinaia di persone che hanno pubblicato decine di selfie sui social network come possiamo osservare nelle immagini a corredo dell’articolo.

Attenzione, però: domani tornerà il maltempo con temperature in picchiata: Palermo piomberà a +10°C con pioggia, temporali e nevicate sui rilievi. Ecco le pagine utili per seguire la situazione meteo in tempo reale:

Valuta questo articolo